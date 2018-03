Bilzen - De tentoonstellingsruimte boven het Apostelhuis in Alden Biesen is een waar kerkhof van vliegen. Miljoenen vliegen en wespen liggen er dood op de grond. “Onbegrijpelijk” zegt oppositieraadslid Johan Sauwens, die de situatie aankaart. “Er zou net moeten geïnvesteerd worden in zo een mooie ruimte.”

Volgens het stadsbestuur is er geen oplossing tegen de vliegen, die is er nooit geweest. Ook niet toen Sauwens nog burgemeester was.