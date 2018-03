Racing Genk-fans zwaaien spelers uit voor rit richting Heizel

Met een vijftig-zestigtal waren ze. De Genk-supporters besloten de spelers voor de bekerfinale en de busrit naar het Koning Boudewijnstadion nog een warm hart onder de riem te steken. Een voor een schreeuwden ze hun clubliefde uit. Bengaals vuur ontbrak zeker niet. Al was het de 4,5 maanden oude Siebe Geerts, vernoemd naar Siebe Schrijvers, die met alle aandacht ging lopen.

De kleine Siebe besefte zelf nog niet al te goed wat er gebeurde toen alle fotografen een kiekje wilden van de schattige baby. Mama en papa leggen uit dat hun Siebe vernoemd is naar Genk-middenvelder Siebe Schrijvers. “Na de match tegen uitgerekend Standard had Schrijvers gehoord van ons verhaal en zijn we met ons gezinnetje na de match tegen uitgerekend Standard bij hem mogen komen. We kregen een bodywarmer en slofjes voor onze kleine spruit”, vertelt de papa trots.