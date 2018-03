Zuhal Demir is kandidaat-burgemeester in Genk

Genk - Zuhal Demir trekt de N-VA-lijst in Genk. Ze is dus kandidaat-burgemeester. Jos Lantmeeters staat op nummer twee.

“Ik heb zelf goed nagedacht over dat lijsttrekkerschap”, zegt Zuhal Demir. “Want ik heb ook een nationaal mandaat. Maar ik ben echt wel kandidaat-burgemeester. Als ik een mandaat krijg van de kiezer, dan neem ik dat ook op.” Maar denkt ze het tegen iemand als Wim Dries enige kans te maken? “Ik heb niet de burgemeestersbonus, maar ik merk wel dat mensen in Genk iets anders willen. Maar het is na zo ongeveer 100 jaar CD&V-bestuur ook wel tijd voor vernieuwing. Jos Lantmeeters en ik zijn een goede tandem.”