Paaseieren kleuren, frietjes bakken en een op hol geslagen skilift. Dit zijn dé video’s van de week

Onze redactie selecteert voor u de strafste video’s van de voorbije week op hbvl.be. Heeft u een spraakmakende reportage gemist? Dan vindt u de beelden hier terug in het weekoverzicht.

1. Bekijk hoe hardgekookte paaseieren worden gemaakt

Nog even wachten en dan is het weer zo ver: de paashaas komt langs. Daar horen traditiegetrouw ook hardgekookte eitjes bij. We kennen ze in alle kleuren, maar hoe verloopt het proces waarbij ze geverfd worden? Hoeveel liter verf wordt er gebruikt?Wij brachten een bezoek aan eierhandel Kumpen Erik in Herk-de-Stad.

LEES MEER: Zes miljoen paaseieren verven? Zo doet Limburgs bedrijf het

2. Herbeleef de bekerwinst van KRC Genk van 1998

In de aanloop naar de vijfde bekerfinale in de geschiedenis van de club verzamelden Het Belang van Limburg en KRC Genk afgelopen zondag de hoofdrolspelers van de allereerste bekerwinst in 1998. Het werd een onvergetelijke terugblik op de dag dat KRC Genk het ongenaakbaar gewaande Club Brugge met 4-0 versloeg en ook zelf een topclub werd.

LEES MEER: De winnaars van Genks eerste beker na 20 jaar herenigd

3. Op hol geslagen skilift katapulteert skiërs meters weg

In Gudauri, een skioord in Georgië, is een skilift op hol geslagen. De lift bleef wel werken, maar wel achterwaarts en aan een te hoge snelheid. Bovendien haakten alle stoeltjes in elkaar, net na een draai van 180°. De gevolgen laten zich raden, sommige skiërs kregen een erg zware klap te verduren en anderen werden door de hevige klap meters ver weg geslingerd. Skiërs die zagen wat gebeurde, sprongen dan weer vroegtijdig van de lift. Er zou een tiental gewonden zijn en er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval.

LEES MEES: Skiërs vliegen meters door de lucht door op hol geslagen skilift

4. Zo ziet de speciale frituurinstallatie uit in Beringse frituur

Frieten bakken in de richting van de klant. Je komt het maar in één Limburgse frituur tegen. Sinds enkele maanden staat de nieuwe frietketel in de Beringse frituur De Heide recht voor de klanten “Het zorgt ervoor dat je het contact met de klant behoudt tijdens het bakken”, zegt eigenaar Soraya Vanwelden. De frituurinstallatie doet trouwens meer dan enkel frietjes bakken.

LEES MEER: Beringse frituur pakt uit met unieke installatie: “meer dan enkel frietjes bakken”

5. Carnavalswagen vat vuur onder brug E314: trucker (51) overleden na kettingbotsing

De ochtendspits verliep woensdag erg moeizaam op de E314. De weg was van 6 uur tot kort na de middag afgesloten ter hoogte van Maasmechelen, in beide richtingen, na rookhinder door een brandend voertuig. Een vrachtwagenchauffeur kwam daarbij om het leven. Een ongeval in Wilsele (richting Heverlee) en een defect voertuig op het klaverblad in Lummen (richting Hasselt) zorgden ervoor dat de Limburgse pendelaar vanochtend heel wat geduld moest hebben.

LEES MEER: Carnavalswagen vat vuur onder brug E314: trucker (51) overleden na kettingbotsing