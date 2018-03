Drie Limburgers opgepakt voor vechtpartij in Gentse Overpoort

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft drie mannen opgepakt voor een vechtpartij in de Overpoortstraat in Gent in de nacht van maandag op dinsdag. Daarbij liep iemand een snijwonde op aan de hand. Het is niet duidelijk of de opgepakte mannen ook betrokken zijn bij een reeks vechtpartijen waar Gentse studenten donderdag hun beklag over deden in Het Nieuwsblad.

Het gaat om drie mannen van 20, 21 en 22 jaar oud uit Hasselt en Houthalen-Helchteren, die dinsdagochtend om 4.15 uur in de Overpoortstraat in Gent betrokken waren bij een vechtpartij. Na een discussie in een café ontstond een discussie met vier Gentse studenten, waarna het Limburgse trio uit het café werd gezet.

Toen de Gentse studenten later het café verlieten, ontstond op straat een vechtpartij waarbij de studenten werden geslagen en geschopt. Eén slachtoffer liep daarbij een snijwonde op aan de rechterhand, vermoedelijk door een gebroken glas.

Het drietal uit Limburg werd door de politie opgepakt, en werd nu onmiddellijk gedagvaard door het parket. Zij moeten zich op 12 april al verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent voor het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen.

Het is niet duidelijk of het drietal ook verantwoordelijk is voor een reeks vechtpartijen waar Gentse studenten donderdag hun beklag over deden in onze krant. Zo getuigde Jan-Willem Bogaert, een 21-jarige student bedrijfsmanagement uit Sint-Amandsberg dat “sinds de kerstperiode nu al acht studenten uit mijn persoonlijke kennissenkring zonder reden zwaar aangevallen zijn in en om de Overpoort. Sommigen durven er zelfs geen stap meer zetten.” De politie roept op om alle gevallen van agressie te melden. “Dat gebeurt nog te weinig”, aldus woordvoerder Matto Langeraert.