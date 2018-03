Quick Step blijft maar winnen in België: Colombiaan Hodeg wint Handzame Classic

Álvaro José Hodeg heeft de Handzame Classic gewonnen. De Colombiaan van Quick Step sprintte naar de overwinning in een massaspurt. Kristoffer Halvorsen, de winnaar van vorig jaar, eindigde op plaats twee.

De achtste editie van de Handzame Classic, op gang getrapt in Bredene, bracht de renners van de Belgische kust naar de kasseien en hellingen van de Westhoek, om uiteindelijk te eindigen met drie plaatselijke ronden in Handzame. De eendagskoers maakt dit jaar geen deel meer uit van de Napoleon Games Cycling Cup, maar dat vindt de koersdirectie zeker geen probleem. “Dit jaar mogen we ons eigen deelnemersveld samenstellen. De vraag was altijd zo groot dat we veel teams moesten teleurstellen”, klonk het voor aanvang bij Sporza.

Vroege vlucht

Na drie kwartier koers rukte een klein groepje renners zich af van het peloton in deze miniversie van Gent-Wevelgem. Zeven renners om exact te zijn, maar hun vlucht was van bijzonder korte duur. Negen andere vrijbuiters kregen daarna wel een vrijgeleide, met daarbij twee Belgen: David Boucher (Tarteletto-Isorex) en Dennis Coenen (Cibel-Cebon). Samen met Bryan Nauleau (Direct Energie), Oscar Riesebeek (Roompot), Peter Koning (Aqua Blue), Maikel Zijlaard (Hagens Berman), Gatis Smukulis (Delko-Marseille), Adrian Kurek (CCC) en Florian Stork (Sunweb) bedroeg hun maximale voorsprong nooit veel meer dan vijf minuten.

The Cannibal lives on. Eddy Mercx spotted at the #HandzameClassic pic.twitter.com/de1TPM0aT2 — Andrew Pickering (@EatMyStoke) March 16, 2018

Stork gaf er echter halfweg koers de brui aan voorin, met nog 50 kilometer op de teller liet ook Maikel Zijlaard, de kleinzoon van Joop Zijlaard, zich uitzakken uit de kopgroep. Dat de kopgroep nooit voorop zou blijven, was dan natuurlijk al lang duidelijk. Oscar Riesebeek hield het het langst uit, hij werd op acht kilometer van de streep uiteindelijk opgeslokt door het peloton. Dat het daar bijzonder nerveus aan toe ging, bleek op zes kilometer van de streep. Drie renners gingen van de weg met daarbij Lawrence Naesen (Lotto-Soudal) en Florian Senechal (Quick Step Floors).

When you just fancy a lie down in a ditch#HandzameClassic pic.twitter.com/Pg3pbP6Dxs — Eurosport UK (@Eurosport_UK) March 16, 2018

Opnieuw Quick Step

De verwachte massaspurt kwam er vervolgens in de straten van Handzame. Fabio Jakobsen, eerder deze week nog de winnaar in Nokere Koerse, piloteerde perfect zijn ploegmaat Álvaro José Hodeg, de Colombiaan sprintte iedereen uit het wiel. Kristoffer Halvorsen, vorig jaar de winnaar, eindigde op plaats twee. Kenny Dehaes was de beste Belg, hij eindigde op plaats zes.

Uitslag:

1. Alvaro Jose Hodeg (Quick Step Floors)

2. Kristoffer Halvorsen (Sky)

3. Pascal Ackerman (BORA-hansgrohe)

4. Matteo Pelucchi (BORA-hansgrohe)

5. Adam Blythe (Aqua Blue Sport)

6. Kenny Dehaes (WB Aquaprotect-Veranclassic)

7. Rui Oliveira (Hagens Berman Axeon)

8. Tanguy Turgis (Vital Concept)

9. Moreno Hofland (Lotto-Soudal)

10 Jonas Koch (CCC)