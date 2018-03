Comedian Kamal Kharmach open over gewichtstoename: “Het gaat niet goed met mij”

Vlaanderen leerde hem kennen als de comedian die 120 kilogram afgevallen was, maar nu zijn carrière een hoge vlucht neemt, eist dat zijn tol van Kamal Kharmach. De comedian sprak op Radio 1 dan ook openlijk over zijn gewichtstoename: “Ik ben heel fier op het feit dat ik durf te zeggen dat het niet goed gaat me me.”

Het waren stresserende tijden voor de Antwerpse comedian. Naast de voorbereidingen voor zijn programma ‘Het collectieve geheugen’ zat hij ook met de opening van zijn donutzaak in zijn hoofd. Dat drukke bestaan deed hem weer naar ongezond voedsel grijpen.

“Twee weken voor de opnames moest ik naar de stylist om mijn kleren uit te kiezen en tijdens de opnames pasten die niet meer. Ik moest vaak dezelfde broek aandoen omdat de anderen niet meer pasten.”

Het is een ontboezeming die menig presentator voor zichzelf zou houden, maar Kharmach kiest er heel bewust voor om die wel met de wereld te delen. Hij wil niet diegene zijn die alleen maar over de positieve aspecten van zijn leven praat. “Ik weiger pertinent om dat te doen. Ik ben heel fier op het feit dat ik durf te zeggen dat het niet goed gaat met me. Ik ben een heel normale mens. Ik ben afgevallen, succesvol geworden,... Maar ik ben inmiddels ook terug bijgekomen en daar ben ik ook onzeker over.”

Het meest frustrerende aan zijn gewichtstoename noemt hij het feit dat hij het zag gebeuren, “en toch verkies je dan de hamburger boven je zelfwaarde.” Hij herinnert zich ook hoe hij zich vroeger voelde, voor hij al dat gewicht verloor: “Ik was 22 jaar en kon geen 50 meter stappen. Ik wandelde van straathoek naar straathoek en rustte telkens uit op een paal om mijn rug te ontlasten. En toch, zelfs toen ik zo verdrietig was en niet kon stappen of een lief krijgen, at ik liever de hamburger.”

