Verdediging reageert op moord op Truiense: “Niet gepland, anders had hij mes of hamer gebruikt”

Hasselt / Sint-Truiden - Advocaat Michiel Van Kelecom betwistte vrijdag in de Hasseltse correctionele rechtbank de voorbedachtheid van de 54-jarige Jan R. bij het doden van zijn minnares Mia Verschueren in Sint-Truiden op 17 februari 2015. “Jan R. reageerde tijdens een ruzie in een impuls. Daarom gebruikte hij de wijnfles. Als er een plan was geweest, dan had hij een hamer of een mes gezocht. Hij heeft in een opwelling gehandeld, toen zijn stoppen doorsloegen. Hij heeft ter plekke een wijnfles in de hand genomen. Mia was volledig over haar toeren en Jan reageerde daar op, “ pleitte Van Kelecom. Zijn collega Victoria Roddi betwistte de opzettelijke brandstichting in haar appartement.

Volgens het openbare ministerie had hij met opzet brand gesticht om zijn sporen te wissen. Advocaat Roddi pleitte dat er twijfel bestaat over de opzettelijke brandstichting. “De piste van onopzettelijke brandstichting moet worden opengehouden. Er is een fleecedeken en een badjas over het slachtoffer gelegd. Misschien werd daarbij een kaars omgestoten, “ aldus advocaat Roddi, die toch vier verzachtende omstandigheden zag om Jan R. tot minder dan 25 jaar opsluiting veroordeeld te zien. Ze had het over zijn blanco strafblad, zijn schuldinzicht, het deels betalen van een schadevergoeding aan de zoon van het slachtoffer en bepaalde aspecten van zijn persoonlijkheid. Zo zorgde Jan R. voor zijn zwaar mentaal gehandicapte zus en zorgde hij goed voor zijn gezin.

Advocate Roddi moest wel toegeven, dat het gedrag van hun cliënt na de feiten niet echt goed te praten valt. “Dat gedrag is inderdaad verachtelijk. Hij was van mening dat hij er nog mee wegkwam. Het was zijn hoop niet gepakt te worden.” Jan R. stuurde een sms naar een vriendin dat Mia misschien zelfmoord had gepleegd. Met de gsm van het slachtoffer stuurde Jan R. na haar dood nog een bericht naar de zoon.

“Ik kan me voorstellen dat de emmer voor Mia was overgelopen. Dat Jan terug naar zijn gezin wilde was de druppel. Ik kan me inbeelden, dat ze kwetsende dingen heeft gezegd over zijn echtgenote en kinderen. Ze zal een kortsluiting hebben gehad. Op dat moment heeft de immer rustige Jan die wijnfles gepakt en geslagen. Er is geen sprake van een plan. Het ging om een impulsieve daad”, aldus advocaat Van Kelecom.