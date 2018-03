Neos Alken en het Davidsfonds Alken op muzikale toer

Centrum

Alken - Muzikale lezing door Marc Erkens over hoe we anders naar muziek moeten luisteren.

Neos Alken en het Davidsfond Alken organiseerden in samenwerking met de Cultuurraad Alken in de St. Aldegondiskerk van Alken deze muzikale lezing gebracht door Marc Erkens. Een mens, een piano, meer is er niet nodig voor het verhaal achter de muziek. Volgende vragen kregen dan ook een duidelijk antwoord zoals: Waarom vinden we sommige muziek geweldig? Waarom zegt andere muziek ons helemaal niets? Bestaat er zoiets als slechte muziek? Hoe zit muziek precies in elkaar? Drukt muziek gevoelens uit of heeft ze het over nog iets anders? Op deze en andere vragen gaf Marc Erkens een precies antwoord. Marc Erkens is een gepassioneerd verteller maar vooral een grote pianist met een geweldige liefde voor muziek. Hij is opleidingshoofd Muziek op de Leuvense campus Lemmens van de Lucaschool of Arts en bekend in Vlaanderen door zijn optredens in de Culture Club op Canvas. In 2016 werd hij door Klara bekroond met de lederen Klassiek-Prijs. Het werd een gezellige namiddag tot grote tevredenheid van het talrijk opgekomen publiek. Het geheel werd afgesloten met een "quatre mains" gebracht door Marc Erkens en Frans Vanbekbergen. Deze gekende pianist besloot het optreden met een viertal muzikale werken.