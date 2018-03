Maasmechelen / Lanaken - Sinds vorige week circuleren er in Vlaanderen Nederlandstalige e-mails waarin criminelen de ontvangers proberen af te persen. In de e-mail wordt gezegd dat de oplichters een seksueel getinte video van de slachtoffers in hun bezit zouden hebben.

De titel van de e-mail luidt “Voorkom een grote schande”. In hun boodschap zeggen de criminelen dat de computer van de ontvanger is gehackt en dat van die persoon een “video is gemaakt waarop te zien ...