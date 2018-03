Gluren bij BV's: Ella Leyers geeft haar beste imitatie van de 'Temptation'-deelnemers

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Actrice Ella Leyers combineert haar werk met plezier. Ze kruipt in de huid van verschillende typetjes en brengt zo ode aan haar guilty pleasure 'Temptation Island'. Vooral haar parodie op Danielle is ge-wel-dig. "The ultimate Temptation Jukebox", staat er bij het filmpje dat oorspronkelijk werd gepost door zus Billie Leyers.





Presentatrice An Lemmens liet na de aflevering van donderdag dan weer weten dat ze volledig team Deborah Leemans is nadat de temptation klimopgewijs toesloeg bij Tim.



Hoe zou het nog gaan met Josje Huisman, voormalig K3'tje? Goed. Vooral dolverliefd, zo bewijst ze met enkele foto's met haar Cle aan haar zijde.

?? Een bericht gedeeld door Josje Huisman (@josjecoos) op 11 Mrt 2018 om 11:30 (PDT)



In BV-land zijn er door de jaren heen veel vriendschappen ontstaan. Zo is het grote liefde tussen presentatrice Geena Lisa en zangeres Kate Ryan. "Da’k ze geire zien die van ons", schrijft Lisa bij een selfie.



Presentatrice Dina Tersago is binnenkort weer te zien in 'Boer zkt. Vrouw' en baby Thor moet voor het eerst naar het kinderdagverblijf. Daar zal hij vooral ecologische luiers dragen "Nog niet helemaal van overtuigd, maar dat komt wel", schrijft de blondine bij een kiekje van haar zoontje.

'Familie'-actrice Sandrine André blikte terug op haar huwelijksreis. "Na het huwelijk kwam de huwelijksreis naar Tanzania", schrijft ze bij een foto waarop zij en haar man uitgedost zijn als avontuurlijke rangers.



Dat presentator Sean Dhondt van zoetigheid houdt. Dat bewijst hij met een kiekje in Chez Claire, de eclairzaak van de Wasbar-bedenkers. "I lick you very much", staat erbij een foto te lezen.



Er schuilt een beetje cowboy in Matteo Simoni. Kijk maar naar het filmpje waarin hij het nieuwe theaterstuk 'JR' promoot van FC Berghman, dat vanaf 22 maart onder meer te zien is in het Antwerpse Toneelhuis.