Zondagsmis afgesloten met koffiestop voor het Zuiden

Genoelselderen

Riemst - De zondagsmis van 11 maart werd in Genoelselderen op een speciale manier beëindigd.

Speciaal in die zin dat de mis afgesloten werd met een koffiestop. Met een (h)eerlijke tas koffie of choco en een gezellige babbel steunden de Genoelselderenaren deze actie van Broederlijk Delen en betuigden ze hun solidariteit met het Zuiden. Ook Mark de bakker deed zijn duit in het zakje en schonk de lekkere speculaas voor bij de koffie.Het thema van Broederlijk Delen dit jaar is “Help honger de wereld uit!”. 815 miljoen mensen lijden honger en 2 miljard mensen zijn ondervoed. Dankzij de giften – hoe klein ook – probeert Broederlijk Delen de mensen in het Zuiden te helpen. Namens Grace en de vele anderen in Oeganda alvast bedankt voor jullie bijdrage.