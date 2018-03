Bijzondere beelden: 14 vrouwen geven samen borstvoeding op het strand

Het was helemaal niet de bedoeling om naaktfoto’s te maken, maar toen fotografe Trina Cary dacht dat de dag er bijna opzat, kwam een van de vrouwen naar haar toe met het verzoek om misschien nog een foto te maken zonder kleren. Alle andere aanwezige moeders reageerden meteen enthousiast. “De hele avond ademde ‘empowerment’, steun en liefde.”

Toen fotografe Trina Cary enkele weken geleden haar eerste ‘Full Moon Breastfeeding Session’ organiseerde, had ze nooit verwacht dat het resultaat haar zo zou verrassen. Veertien vrouwen kwamen opdagen voor de fotoshoot waar borstvoeding centraal moest staan.

Toen de shoot bijna op zijn einde liep, kwam een van de vrouwen naar Cary toe met de vraag of ze misschien nog een naaktfoto van haar zou kunnen maken. “Maar het meest magische was dat eenmaal zij haar kleren uittrok, ze dat allemaal deden, naar elkaar toe liepen en elkaar omarmden”, schrijft Cary in een blogpost.

Voor de aanwezige moeders was het ook een mooi moment om samen met hun kind op die manier op de foto te kunnen staan. Mama Jessika Miller vertelt: “Ik geef borstvoeding omdat het mij kracht geeft als ouder. Ik heb mijn eerste 2,5 jaar lang borstvoeding gegeven en ik wil het bij de tweede ook zo lang mogelijk volhouden. Borstvoeding is gewoon een voorbeeld van de magie die een vrouwenlichaam op de wereld brengt.”

