Transgender in nieuwe menstruatie-campagne: "Niet alleen vrouwen hebben last van PMS"

Transgender Kenny Jones duikt op tussen verschillende vrouwen in een nieuwe campagne die het taboe rond menstruatie wil doorbreken. "Als transgender kon ik mijn regels moeilijk aanvaarden. Dat er zo weinig over werd gepraat, maakte het nog moeilijker."

Een man tussen vrouwen in een nieuwe menstruatie-campagne, het is een opmerkelijk beeld. 'I'm on' is een campagne van Pink Parcel, een Brits bedrijf dat maandelijks verwenboxen bezorgt aan vrouwen tijdens hun menstruatie. Het is voor het eerst dat er een transgender opduikt in een campagne rond menstruatie en Kenny Jones (23) schrijft dus nu al een beetje geschiedenis.

Ze was veertien toen Kenny -toen nog Kelsey- Jones zich begon te outen als transgender. "Tot ik op mijn zeventiende hormoonremmers begon te nemen, had ik heel erg last van mijn maandstonden. Mijn lichaam begreep er niets van en ik begreep mijn lichaam nog minder. Als transgender kon ik mijn regels moeilijk aanvaarden en het feit dat er sowieso al zo weinig over werd gepraat, maakte het voor mij nog moeilijker."

Om alle taboes te doorbreken, is Kenny Jones een opvallend nieuw gezicht in de campagne. "Ook ver in mijn transitie had ik af en toe nog last van menstruatie of alle ongemakken die ermee gepaard gaan. Nog steeds trouwens heb ik soms last van PMS!"

Pink Parcel lanceert een reeks t-shirts met slogans om het taboe en de schaamte die nog te vaak rond maandstonden hangt, te doorbreken.