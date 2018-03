Sint-Truiden - De Truiense kotfamilie Appeltans heeft een boete gekregen van 18.000 euro. Daarbovenop liet de rechter beslag leggen op 60.450 euro van hun winsten. Aanleiding zijn een reeks strafrechtelijke inbreuken bij de verhuur van een kot in de Maria Theresiastraat in Leuven.

Dat pand kocht de familie in 2008. Drie jaar later, in mei 2011, werden de eerste overtredingen vastgesteld. Het ging daarbij om te kleine kamers met te weinig lichtinval. Pas in januari 2015 voldeden ...