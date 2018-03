Carrasco verliest opnieuw met zware cijfers, maar schiet flauwgevallen ploegmaat snel te hulp

Na drie wedstrijden in de Chinese Super League wachten Yannick Carrasco en zijn club Dalian Yifang nog steeds op een eerste zege. Meer zelfs: het ging vrijdag voor de derde week op rij onderuit, ditmaal met 0-3 tegen Beijing Guoan. Jonathan Soriano (ex-Barcelona) scoorde twee goals. Dalian Yifang staat laatste, met 0 punten en een negatief doelsaldo van -13. Het scoorde tot dusver nog geen enkel doelpunt.

De eerste wedstrijd van Dalian in het eigen stadion draaide dus opnieuw uit in een teleurstellend resultaat. Nochtans waren zo’n 41.000 fans naar het stadion gekomen, maar zij zagen hoe Beijing Guoan al na 12 minuten op voorsprong kwam. Jonathan Soriano, ex-Barça, scoorde vanop de stip. Halfweg de eerste helft verdubbelde Beijing Guoan de score, op aangeven van Renato Augusto maakte Wei Shihao er 0-2 van. Na een uur spelen zorgde opnieuw Soriano voor de 0-3 eindstand.

41,399 fans came to the stadium tonight in Dalian, only to see another miserable performance by their team @DalianYFC.

I think we'll have a very interesting press conference , won't be surprised if Ma Lin resigns pic.twitter.com/yUOQTOpHs6 — Roy Tadmor (@RoyTLuo) March 16, 2018

Bij Beijing ontbrak recordaankoop Cedric Bakambu trouwens, door de aparte regelgeving in China mogen maar drie buitenlanders per ploeg op het wedstrijdblad staan. Voor Dalian werd het dus opnieuw een nederlaag, tot overmaat van ramp verloor het ook sterspeler Nicolas Gaitan. De Argentijn viel flauw na een duel en slikte bijna zijn tong in. Yannick Carrasco voorkwam dat echter met een snelle ingreep, Gaitan werd uiteindelijk met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis…

Na de wedstrijd floten de fans de spelers van Dalian van het veld, er wordt ook geëist dat hoofdcoach Ma Lin ontslag neemt...