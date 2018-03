Je geeft maar één keer het feest van je leven: zo vind je een goede dj voor je huwelijk

Als er één ding is - naast het eten en de jurk - wat genodigden het langst bijblijft van je huwelijk, dan is het wel het feestje na het dessert. Dat staat of valt met de dj achter de draaitafel. Maar hoe vind je de man of vrouw die bij jullie past en erin slaagt om de dansvloer vol te houden tot het weer licht wordt? In ‘The Smart Guide for the Happy Bride’, het nieuwe boek van huwelijksplatform House of Weddings , krijgen koppels tips om de zoektocht te vergemakkelijken.

Of je nu online een dj vindt of een naam doorkrijgt via vrienden: als hij of zij nog vrij is op jullie grote dag, is het steeds een goed idee om ruim op tijd met de expert ter zake samen te zitten om te zien of jullie op dezelfde golflengte zitten. Met deze handige checklist toets je af of je een muzikale match hebt:

Zakdoeken zwaaien

- Kan de dj specifieke genres aan zoals R&B, golden oldies,...? Meer nog: kan hij ze op een vloeiende manier in elkaar mixen?

- Leg de dj in kwestie gerust een lijst voor met lievelingsnummers die bijzonder zijn voor jullie en zéker aan bod moeten komen tijdens het feest.

- Hetzelfde geldt met ‘verboden’ liedjes. Geen fans van zakdoeken zwaaien tijdens ‘Les lacs du Connemara’ of luidkeelse aankondigingen in de microfoon à la Willy’s en Marjetten? Dan kan je het intakegesprek gebruiken om dat duidelijk te maken.

- Een leuk idee om je publiek meer bij het feest te betrekken: vraag op je uitnodiging naar de nummerkeuzes van genodigden en laat ze deze doormailen.

- Overloop alle antwoorden en stuur ze eventueel door naar je dj, zo kan hij er rekening mee houden als hij de playlist samenstelt.

- Voelt het goed, maar wil je helemaal zeker zijn? Vraag dan of je de dj binnenkort ergens aan het werk kunt horen of ergens een setje kunt beluisteren om een idee te krijgen van de draaistijl.

Praktische party

Als jullie beslissen met wie jullie gaan samenwerken, kan het praktische luik geregeld worden.

- Vraag aan de dj of hij jullie feestzaal kent en waar het volgens hem het best is om de dansvloer te creëren.

- Sommige dj’s staan zelf in voor het verhuren van materiaal zoals rook- en wolkenmachines, luidsprekers en lichten. Het kan geen kwaad om hiernaar te informeren - zo kan je verschillende posten op je to do-lijst bundelen en tijd besparen.

- Passeren de voorgestelde nummers niet allemaal op het feest? Dat is mogelijk: een goede dj probeert in te spelen op het gevarieerde publiek en wisselt weleens van genres. Wie weet gooien de oma's ook wel de beentjes los.

Tips voor trouwers die volop hun huwelijk aan het plannen zijn: ‘The Smart Guide fot the Happy Bride’, verkrijgbaar in de krantenwinkel en via Bol.com, 19,95 euro. Op zoek naar een uitstapje, dan kun je op zondag 18 maart je inspiratie opdoen tijdens ‘I Do I Do’ in het Antwerpse Zuiderpershuis. Op deze trouwbeurs maak je kennis met tientallen exposanten uit de branche die alles op alles zetten om een van de mooiste dagen uit jullie levens in goede banen te leiden. Inkom: 10 euro per persoon in voorverkoop, 12,50 aan de deur.