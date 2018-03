VIDEO. Wat moeten scholen met jodiumtabletten doen bij kernramp?

Beverst / Bilzen / Eigenbilzen / Grote-Spouwen / Hees / Kleine-Spouwen / Mopertingen / Munsterbilzen / Rijkhoven / Rosmeer / Spouwen / Waltwilder / Martenslinde / Hoelbeek -

Laat scholen ook oefenen over wat ze moeten doen bij een kernramp, zoals ze ook een brandoefening doen. Dat voorstel doet Vlaams parlementslid voor Groen Johan Danen. De kans op een kernramp is natuurlijk erg klein zegt hij, maar nu focust de regering zich alleen op het uitdelen van jodiumpillen. Wat scholen en burgers precies moeten doen bij een ramp, dat is amper geweten.