Trend: de veterschoen (en zo draag jij hem)

Een van de meest veelzijdige en tijdloze schoenen dit seizoen? De veterschoen! Van stoer met een jeans tot lief met een jurkje, zo draag je trend van het moment: de veterschoen.

Vrouwelijk met een jurkje

Je klassieke veterschoenen een feminine touch geven? Combineer je paar met een jurkje! Hoe vrouwelijker je jurkje, hoe beter je stoere veterschoenen uitkomen. Een oversized cardigan zorgt voor een verrassend contrast in je look.

Stoer met een jeans

Mag je outfit wat stoerder? Veterschoenen zijn echte multitaskers en passen bij veel meer dan je denkt. Met een jeans, sweater en leren vestje geef je je schoenen een stoere vibe. Tip: bij een neutrale jeans komen veterschoenen met een plateauzool nog beter uit!

Klassiek met een trenchcoat

Een outfit-formule die het altijd goed doet? Combineer je veterschoenen met een beige trenchcoat of mantel (Koning Winter is het land nog niet uit), geklede broek en basic truitje of blouse. Even tijdloos als je schoenen, niet?