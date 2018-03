Bilzen zet toeristische troeven in de kijker

Bilzen - Binnenkort verschijnt de nieuwe toeristische brochure die al het moois, lekkers, interessants en opwindends van Bilzen bundelt.

In vergelijking met vorige edities ligt de nadruk eerder op persoonlijke ervaringen en tips van stadsgenoten en bezoekers van buitenaf. Dat zorgt voor verrassende invalshoeken met oog voor ongewone details. Hetzelfde geldt voor de foto’s van Bilzen die inwoners via sociale media deelden en nu in de brochure opduiken. De toeristische gids is vanaf eind maart gratis verkrijgbaar in het stadhuis op de Markt en in het onthaalcentrum in de Landcommanderij Alden Biesen.

Bovendien nemen de Toeristische Diensten van Bilzen en Tongeren samen deel aan de Goed Gevoel Ladies Fair, die van 23 t.e.m. 25 maart in Flanders Expo Gent plaatsvindt. Hun retrobloemenstand verwijst zowel naar de antiekmarkt in Tongeren als naar het bloemenfestival Fleuramour in Alden Biesen. Bedoeling is het uitgebreide aanbod in Bilzen voor vrouwen en kinderen in de verf te zetten.