Pelgrimstocht ten voordele van Een Hart voor Limburg

Alken - Op 1 april 2018, gaat Johan Billen, na een militaire loopbaan van 37 jaar, met pensioen. Hij wil dit echter op een heel speciale manier doen, namelijk via een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Drie maanden, 2400 km, te voet vanuit Alken tot Santiago de Compostela.

Hij doet dit vooral uit dankbaarheid, de fysieke uitdaging, als moment van bezinning, maar ook voor het goede doel. Als rasechte Limburger kiest hij voor Een Hart voor Limburg.

Zijn reis begint op 1 april tussen 8u en 9u met zijn eerste stempel in het gemeentehuis van Alken. Iedereen is van harte welkom om hem een hart onder de riem te steken.

Je kan zijn verhaal volgen via www.johanb3570.blogspot.be, op Facebook Johan B-3570 en op Instagram billenjohan.