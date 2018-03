“Het kost veel tijd en je eet altijd havermout als ontbijt”: clichés over gezond eten onder de loep

Je kan je duizend keer voornemen om gezonder te gaan eten, of je kan het gewoon doen. En nee, dat betekent niet dat je uren in de keuken moet staan en geen aardappelen meer mag eten. Gezonde foodie Steffi Vertriest, die volgende week haar nieuwe kookboek ‘Méér Gezonde Goesting’ uitbrengt en een nieuw seizoen van het programma ‘De Gezonde Goesting op njam! presenteert, fileert voor ons enkele clichés over gezond eten.

Het cliché: Gezond eten kost veel tijd

(EEN BEETJE) WAAR. “Mensen overschatten wel hoeveel tijd het kost: gezond koken vraagt niet meer tijd dan ongezond koken. Maar het gaat natuurlijk minder snel dan een kant-en klaar-maaltijd opentrekken. Met een beetje planning kan je wel veel oplossen. Ik maak bijvoorbeeld graag granola op zondag - dat is een beetje werk, maar dan heb je wel voor twee weken ontbijt. Harde groentjes kan je op voorhand snijden en bewaren in potjes, eventueel met een beetje water in zodat ze niet uitdrogen. Ik heb onlangs zelf nasi goreng- pasta gemaakt en daar heb ik nog een hele pot van: die pasta, wat voorgesneden groentjes, een paar vers gesneden groentjes, een eitje erbij en je hebt op tien minuten een gezonde maaltijd”.

Het cliché: brood, witte pasta en aardappelen maken geen deel uit van een gezonde voeding

NIET (HELEMAAL) WAAR. “Gezonde eten betekent vooral: focussen op voeding die zo onbewerkt mogelijk is. Een aardappel is zo’n onbewerkt product, rechtstreeks uit de natuur. Dat staat dus zeker af en toe op het menu bij mij, in combinatie met veel andere groenten. Maar ik heb het dan wel over ‘een aardappeltje in de schil’ en niet over een grote berg aardappelen zoals die vroeger veel gegeten werd. Want aardappelen kunnen wel een groot effect op je bloedsuikerspiegel hebben. Brood en pasta zijn meer bewerkte producten, dus daar leg ik de focus niet op. Maar als je écht volkoren brood neemt (dat is niet hetzelfde als ‘bruin brood’) en een sneetje belegt met avocadospread en veel verse groenten bijvoorbeeld, dan kan dat zeker af en toe voor mij. Maar het beleg op boterhammen is vaak ook heel ongezond, ik denk aan zoetigheden, bewerkte spreads en charcuterie. Ook bij pasta vind ik dat de pasta niet de focus zou moeten zijn. Ik eet daarom liever groenten met pasta in plaats van pasta met groenten. Ook hier kies ik voor 100% volkoren. Ik begrijp sowieso al niet waarom je witte pasta zou eten in plaats van volkorenpasta: die smaakt niet zo anders, maar vult meer en is veel gezonder.

Het cliché: vegan is gezonder

NIET WAAR. “Ik geloof niet dat je hoe gezond je eet, bepaald wordt door wat je niet eet. Je kan zo veganist zijn en elke dag frietjes eten en frisdrank drinken. Ik ben flexitariër: het meeste van wat ik eet, tachtig tot negentig procent, is plantaardig. Maar af en toe eet ik dingen van dierlijke oorsprong: een eitje heeft zeker zijn waarde en ik eet ook wel eens een stukje kip. Of je gebaat bent bij een vegetarisch of vegan eetpatroon, is heel individueel. Er zijn mensen die niet genoeg vitamine B12 kunnen omzetten uit enkel plantaardig eten, of die te weinig selenium, omega 3 of vitamine A binnenkrijgen. Maar dat is voor iedereen anders: er zijn mensen die veel vlees eten en die ook te weinig B12 hebben.”

Het cliché: een gezond bord bestaat voor de helft uit groenten

WAAR. “Ik denk dat iedereen het erover eens is dat de focus van een gezond dieet op groenten en fruit moet liggen: hoe meer, hoe beter. Al kan niet élke maaltijd voor de helft uit groenten bestaan: je kan bijvoorbeeld perfect ’s ochtends yoghurt met granola eten en ’s middags groenten. Ik probeer wel te zoeken naar manieren om nog meer groenten te eten. Een appel of een sinaasappel kan je gemakkelijk meenemen als tussendoortje, maar groenten vereisen toch nog altijd net iets meer werk. Ik ken niemand die tussendoor een koude broccoli eet.

Het cliché: gezonde mensen ontbijten met havermout en blauwe bessen.

EEN BEETJE WAAR. ‘Toevallig heb ik vanochtend nog havermout met een coulis van bessen gegeten. Het is natuurlijk een topontbijt, want het is een combinatie van fruit en volle granen - daarmee bedoel ik: geen volkoren, maar echt de korrels, de zaadjes, pitten en noten in hun geheel. Maar ik denk dat die havermout met blauwe bessen vooral een symbool zijn geworden voor een gezond ontbijt. Je kan het niet elke dag eten- een beetje afwisseling kan nooit kwaad”.

Het cliché: Het is moeilijk om elke dag gezond te eten als er kinderen mee aan tafel zitten

WAAR. “Ik heb zelf geen kinderen, maar ik hoor dat wel vaker. Je hoeft natuurlijk niet hetzelfde te eten als je kinderen, maar ik begrijp ook wel dat je niet elke dag voor iedereen iets anders op tafel kan zetten. Wat kan helpen, is de kinderen één dag geven waarop zij mogen kiezen wat ze eten. Als ze dan iets niet lusten, kan je dat tegenspreken: “Het is vandaag niet jouw dag, maar vrijdag eten we spaghetti”. In mijn nieuw boek staan ook enkele recepten waarin stiekeme groenten zitten: havermoutpannenkoeken met spinazie, bijvoorbeeld.

Het cliché: Voor gezond eten kan je niet alleen naar de supermarkt, je moet naar de biowinkel en andere speciaalzaken

NIET WAAR. “Je kan tegenwoordig in de supermarkt echt al heel veel dingen vinden en het aanbod wordt steeds groter. Ik koop zelf alles bio, dus ik kom al eens in de biosupermarkt en er zijn dingen die je enkel daar vind, zoals notenpasta’s. Maar je kan zeker gezond eten als je enkel naar de conventionele supermarkten gaat. Dat neemt niet weg dat het soms wel de moeite is om te zoeken naar lekkere lokale producten: als je olijfolie bijna rechtstreeks van de boer kan kopen, kan dat een wereld van verschil maken.”

Steffi Vertriest gooide enkele jaren geleden haar levensstijl volledig om: ze ruilde haar geliefde cheeseburger voor gezonde voeding en begon de blog byebyecheeseburgerbe. Van die blog kwamen een kookboek en een tv-programma op njam!, ‘De Gezonde Goesting’. Vanaf 21 maart maakt Steffi weer gezonde maaltijden klaar in een nieuw seizoen van ‘De Gezonde Goesting’, elke woensdag om 17u en 23u op njam! Haar tweede kookboek ‘Méér gezonde goesting’ ligt vanaf 21 maart in de winkel voor 24.99 euro.