Kanye West aangeklaagd voor een gekopieerde print op een broek

Yeezy, de kledinglijn van Kanye West, zou een print gekopieerd hebben van een Amerikaans camouflagemerk en de rapper moet dus opnieuw voor de rechter verschijnen

Het lijkt een zoveelste episode te worden in het stormachtige Yeezy-verhaal van Kanye West. Na de recente aanklacht over onbetaalde lonen, moet Kanye West opnieuw voor de rechter verschijnen.



Jordan Outdoor Enterprises dat gekend is voor zijn camouflage-kledij beweert dat Kanye een van hun prints gestolen heeft voor zijn eigen collectie. Kim Kardashian werd onlangs nog gespot met een broek in die print.



Een vertegenwoordiger van Yeezy zou Jordan Outdoor eerder gecontacteerd hebben over de print maar toen het bedrijf over licenties begon, zou Yeezy de onderhandelingen hebben gestaakt en blijkt nu dus dat de print toch gebruikt werd voor eigen ontwerp. Jordan wil dat alle stukken vernietigd worden en dat Kanye West voor de rechter verschijnt.

Links: de print van Yeezy / Rechts: Realtree Camouflage Jordan Outdoor Enterprises