Lente in Hengelhoef

Houthalen-Helchteren - Vanaf woensdag 21 maart opent het bezoekerscentrum in Hengelhoef weer zijn deuren!



Het centrum van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw biedt van daaruit heel wat themawandelingen en activiteiten aan. Ook op kindermaat! Denk maar aan: lammetjes verzorgen, blotevoetenwandeling, Het Regenboogpad, enz. Als kinderen naar drie ‘Word natuurtalent-activiteiten’ komen, maken ze trouwens kans op een reisje voor het hele gezin op een kampeervlot bij De Wissen! Voor een overzicht van de activiteiten kijk je best op de activiteitenpagina.

Om een goede start te maken, staat op 21 maart de ‘Kabouterwandeling in Limland’ op het programma! Deze avontuurlijke tocht is geschikt voor 3 tot-6 jarigen. Afspraak om 14u in het bezoekerscentrum.



Verder kan je er terecht voor een (h)eerlijk drankje, een bezoekje aan de imkerij, de heide- en insectentuin, tentoonstellingen, het natuurboekenkastje, om lammetjes te kijken en zoveel meer in een prachtig natuurlijk en rustig kader. Vanzelfsprekend kan je er ook op uit trekken aan de hand van verschillende wandelroutes. Je kan in het bezoekerscentrum een wandelbox verkrijgen met onder andere een wandelkaart van Hengelhoef én alle andere natuurgebieden van Limburgs Landschap vzw. Dat zijn maar liefst 18 wandelkaarten én kilometers uitgestippeld wandelplezier! Door deze wandelbox te kopen, steun je bovendien de natuur in Limburg.



Win een wandelbox!

Om de komst van de lente te vieren, verloot Limburgs Landschap vzw 5 wandelboxen!

Weet jij het antwoord op deze vraag?

“Welke activiteit zal op 21 april doorgaan in Hengelhoef”?

Stuur je antwoord dan vliegensvlug naar patricia.willems@limburgs-landschap.be.

De wedstrijd loopt tot 28 maart.



Praktisch

Bezoekerscentrum Hengelhoef, Hengelhoefdreef 6, Houthalen.

Fietsknooppunt 74 is het dichtstbij.

Openingsuren bezoekerscentrum (vanaf 21 maart tot en met eind oktober)

Woensdag: 13u30-17u30

Donderdag: 13u30-17u30

Vrijdag: 13u30-17u30

Zondag: 13u30-17u30

Dinsdag: 13u30-17u30 (enkel tijdens juli en augustus)