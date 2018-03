Eerste symbolische spadesteek van nieuwbouw Sint-Augustinusinstituut

Bree - Op 16 maart is het officiële startschot (de eerste spadesteek) gegeven voor de 2de fase van de nieuwbouw in SAB. Tegen 1 september 2019 moeten een nieuwe sporthal, moderne vakateliers, een indrukwekkende agora en een heraangelegde speelplaats klaar zijn om meer dan 1000 leerlingen uit de bovenbouw te ontvangen. Meteen wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de nodige voorzieningen aan te leggen om later desgevallend gemakkelijk op een warmtenetwerk (‘diepe geothermie’) te kunnen aansluiten. De nieuwe toiletten voor de leerlingen (de 1ste fase van het project) zijn intussen al in gebruik sinds 1 september 2017.

Het zal ongetwijfeld druk worden de volgende 15 maanden op de campus van SAB, maar leerlingen en personeel zullen weinig hinder ondervinden van de werken. Het gaat immers om uitbreidingen van de bestaande gebouwen en dat op een aangrenzend perceel.

Met een bijkomende sporthal zullen de leerlingen voor hun lessen lichamelijke opvoeding terecht kunnen in eigen accommodatie en niet langer hoeven te pendelen naar de sporthal in Bree. Bovendien is alles dusdanig ontworpen zodat ook de nieuwe sporthal na de schooluren eventueel door externen gebruikt kan worden. De ruime vakateliers zijn flexibel opgevat, zodat kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijslandschap. De leerlingen van personenzorg én retail mogen zich verheugen op een hedendaagse uitrusting. Ook is er een heuse “talenstraat” voorzien en speciale ateliers voor plastische opvoeding en expressie. Voor onder meer lezingen komt er een goed uitgerust auditorium.

Aan de buitenzijde van het nieuwe complex wordt eveneens de nodige aandacht besteed. Zo is er een imposante ‘agora’ uitgetekend met brede trappen waarop er talrijke zitmogelijkheden zijn voorzien. Op die manier kunnen b.v. op de speelplaats opvoeringen worden georganiseerd en kunnen de toeschouwers vanop de trappen toekijken. Voor de aanleg van de nieuwe speelplaats heeft een speciale werkgroep (met inbreng van de leerlingen) de behoeften netjes opgelijst: ‘duurzaamheid’, ‘groen’, ‘uitnodigend tot activiteiten’ en ‘rustgevend’ zijn enkele kernelementen waarmee de architect momenteel aan de slag is gegaan. Niet te vergeten is dat er ook een speelplaats voorzien is op het dak van de toiletten.

Tot slot heeft SAB het nuttig geoordeeld om nu al in te spelen op een project dat momenteel nog in onderzoek is, met name de warmtevoorziening via ‘diepe geothermie’. Studies hebben namelijk uitgewezen dat de ondergrond in Bree (op een diepte van circa 4,5 km) uitermate geschikt is om warm water uit diepe watergrondlagen te gebruiken als milieuvriendelijke en duurzame energiebron. Als de verdere onderzoeken positief zijn, is de school in ieder geval klaar om in te spelen op de energie van de toekomst.

Al bij al een uitdagend project dat ook voor de toekomst een kwaliteitsvol en hedendaags onderwijs in het Sint-Augustinusinstituut garandeert.