Rihanna is woedend op Snapchat: “Je liet ons in de steek. Schaam jullie”

Popster Rihanna wist donderdag niet wat ze zag op Snapchat: de app pakte uit met een advertentie waarbij gebruikers moesten aanduiden of ze liever Rihanna of Chris Brown een klap zouden geven. De ‘Work’-zangeres, die zelf het slachtoffer werd van huiselijk geweld, vond dat het bedrijf daarmee te ver ging en riep haar fans op om de app te verwijderen.

Snapchat-gebruikers krijgen geregeld reclame te zien in de app, zo verscheen er vorig weekend een venster met het spelletje ‘Would You Rather’. Bij dit spel krijgen mensen twee keuzemogelijkheden. Hetgeen ze het liefst zouden willen doen, mogen ze aanklikken. Alleen was het onderwerp van het spel deze keer erg ongelukkig gekozen. “Zou je liever Rihanna een slag geven, of Chris Brown een klap verkopen?”, luidde de vraag.

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG — Royce Mann (@TheRoyceMann) 12 maart 2018

Flashback naar het moment voor de Grammy’s van 2009: toen sloeg Chris Brown zijn toenmalige vriendin Rihanna bont en blauw. De 30-jarige popster kreeg de advertentie donderdag zelf onder ogen barstte in woede uit. “Snapchat, ik weet dat jullie weten dat de app geen favoriet van me is. Maar ik probeer gewoon uit te zoeken wat de bedoeling was van dit zooitje. Ik noem het onwetendheid, maar ik weet dat jullie niet dom zijn. Jullie spendeerden geld om iets te te maken dat met opzet schade berokkent aan de slachtoffers van huiselijk geweld. Jullie hebben er een grapje van gemaakt”; trok RiRi van leer op Instagram.

De zangeres voegde eraan toe dat haar uitbarsting niets te maken heeft met persoonlijke gevoelens, maar dat ze het wil opnemen voor alle vrouwen en kinderen die slachtoffers zijn geworden van huiselijk geweld en vooral diegenen die er nog niet mee naar buiten zijn gekomen. “Jullie hebben ons in de steek gelaten. Schaam jullie. Gooit de hele app-ologie weg”, schreef ze. Veel mensen delen haar mening en hebben de app reeds gedeletet, zo blijkt uit een grafiek van de sociale netwerksite.

Snapchat cijfers kelderen nadat Rihanna zich boos maakte

Intussen hebben ze zich bij Snapchat geëxcuseerd voor de advertentie die Amerikaanse leden te zien kregen. “Het was fout dat dit is verschenen. De advertentie werd intern beoordeeld en we beseffen dat het in strijd is met onze richtlijnen. We hebben ze dan ook meteen verwijderd toen we ons daarvan bewust werden. Het spijt ons dat dit is gebeurd”, klinkt het in een statement aan BBC Newsbeat,