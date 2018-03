Paul Put trekt opnieuw naar Afrika en tekent voor drie jaar bij Guinee

Paul Put heeft een contract voor drie jaar ondertekend als bondscoach van Guinee. Zijn aanstelling werd begin maart al bekendgemaakt, maar pas donderdag zette de Antwerpenaar zijn krabbel.

Paul Put (61) werd op 2 maart bij het West-Afrikaanse land aangesteld als opvolger van Kanfory Lappé Bangoura. Die had op 18 januari zijn vertrek aangekondigd. Enkele weken later had Put op zijn beurt zijn taak als bondscoach van Kenia neergelegd. Hij was er slechts twee maanden in functie.

Voor Paul Put is Guinee het vijfde land dat hij zal trainen na Gambia (2008-2011), Burkina Faso (2012-2015), Jordanië (2015-2016) en Kenia.

Met Burkina Faso haalde Put in 2013 de finale van de Africa Cup, die met 1-0 werd verloren van Nigeria.

Als clubcoach was Paul Put in België aan de slag bij onder meer Geel (1998-2000), Ingelmunster (2000-2001), Lokeren (2001-2003), Lierse (2004-2005) en Moeskroen (2006). Na de omkoopzaak-Ye, die losbarstte begin 2006, werd de Antwerpenaar persona non grata op de Belgische velden.