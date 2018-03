Skiërs vliegen meters door de lucht door op hol geslagen skilift

In Gudauri, een skioord in Georgië, is een skilift op hol geslagen. De lift bleef wel werken, maar wel achterwaarts en aan een te hoge snelheid. Bovendien haakten alle stoeltjes in elkaar, net na een draai van 180°. De gevolgen laten zich raden, sommige skiërs kregen een erg zware klap te verduren en anderen werden door de hevige klap meters ver weg geslingerd. Skiërs die zagen wat gebeurde, sprongen dan weer vroegtijdig van de lift. Er zou een tiental gewonden zijn en er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval.