Niet schrikken als u binnenkort applaus krijgt op de fiets

Op woensdag 21 maart zullen op 150 locaties in ons land vrijwilligers applausteams vormen om fietsers te belonen met een applaus. Het is het vijfde jaar op rij dat de Fietsersbond en haar Franstalige tegenhanger deze Nationale Applausdag organiseren. 150 applausteams is overigens een recordaantal. Vorig jaar waren ze nog met 138.

Met dit initiatief willen beide organisaties fietsers bedanken en aanmoedigen. “Ze maken immers de keuze voor het slimste en gezondste vervoermiddel. Ook aan beleidsmakers willen we tonen dat veilige fietsinfrastructuur werkt. Er is een publiek voor en het doet meer mensen fietsen”, aldus de Fietersbond. Op een aantal plaatsen zal aandacht worden gevraagd voor een fietsvriendelijker en veiliger inrichting van een bepaalde plek of fietsroute.

Het initiatief ging in het verleden van start in Mechelen op aansturen van de plaatselijke Fietsersbond en Mechelen Klimaatstad. Na tientallen Mechelse edities ging het initiatief in 2014 nationaal. De teams staan steeds op plekken opgesteld waar veel fietsers voorbijkomen. Dit jaar applaudisseren ook erg veel scholen mee om hun fietsende leerlingen en personeel in de bloemetjes te zetten.