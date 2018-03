‘Den Tim’ en Mezdi gestraft in Debation Island: “Jullie mogen alleen nog naar Karen Damen luisteren”

In ‘Debation Island’ gaat het vandaag over de nieuwe camerawetgeving die minister Jambon wil doordrukken, voor even toch. Want de deelnemers zijn de serieuze gesprekken stilaan beu: “Weet jij hoe vermoeiend dat is, 14 dagen serieuze gesprekken?”, moppert Tim wanneer hij terechtgewezen wordt voor een gesprek met Cherish over haar favoriete Pokémon.

‘De Ideale Wereld’ heeft met de nieuwe ‘Debation Island’ opnieuw een “maatschappelijk relevante” aflevering van ‘Temptation Island’ gemaakt. Het gaat dit keer over slimme camera’s, die Joshua “op vraag van Jambon” overal in het resort moet installeren. Meghan stuurt hem echter meteen weg: “Bol het af met je kakmera’s.”

Vooral Tim begint het echter stilaan moeilijk te krijgen met de constante druk om maatschappelijk relevante gesprekken te hebben en neemt Cherish mee naar het strand om luchtiger zaken te bespreken zoals daar zijn: hun favoriete Pokémon. “De mijne is Jigglypuff”, aldus een openhartige Tim.

Ook Deborah is in hetzelfde bedje ziek en liegt bij het kampvuur over een discussie tussen haar en Danielle over het buitenlandse beleid van Rex Tillerson. In werkelijkheid was Deborah wanhopig omdat ze ‘Boer zkt. Vrouw’, De Drie Wijzen en De Mol wil zien, “maar dat is nu allemaal tegelijk op zondagavond!”

Voor hun wangedrag op het eiland worden de deelnemers dan ook hard aangepakt. “Er is een feestje”, klinkt het, “maar jullie mogen enkel naar de nieuwe Karen Damen luisteren.” Een straf waar enkel Kevin niets mee in leek te zitten, die zag er vooral een excuus in om snel met Chloë naar bed te gaan. “Slaapwel he”, klinkt het breed lachend.