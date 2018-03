Vereniging JAPS neemt kijkje in mijn van Blegny

Hasselt-Centrum

Hasselt - De vereniging JAPS heeft een uitstap naar Bde mijn van Blegny gemaakt.

Op donderdag 15 maart is JAPS naar de mijn van Blegny geweest. Via een film kregen we eerst de lange geschiedenis van 'De zwarte steen' te zien. Daarna zijn we met een overall jas en een helm op met een liftkooi gedaald naar een andere wereld. We hebben daar heel veel gezien en vernomen over het gebruik van de machines, ondergrondse uitrustingen en het dagelijkse leven van de kompels. Na de middag hebben we kunnen genieten van de stad Aken. Onze dag hebben we afgesloten met een heerlijk driegangenmenu. Iedereen ging tevreden naar huis.