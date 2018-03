Meesters openen vernieuwde Diesterstraat

Tessenderlo - Vorig jaar werden in twee fases de winkelstraatgedeelte van zowel de Schoterweg als de Diesterstraat in Tessenderlo volledig vernieuwd. De werken verliepen zeer vlot. Het was nu hoog tijd voor het gemeentebestuur om deze straten officieel te heropenen samen met de bewoners en de handelaars. Twee advocaten oftewel 'meesters' hadden de eer om het officiële lintje door te knippen. Isabelle Kortleven is geboren en getogen in de Diesterstraat en opende er recent een nieuw advocatenbureau. Ze werd bijgestaan door een andere advocate, schepen van Openbare Werken Karolien Eens.

Tessenderlo is nu een heel eind gevorderd wat betreft de herinrichting van de winkelcentrumstraten. Eerst was de Stationsstraat aan de beurt, later volgde de Neerstraat en nu ook de Diesterstraat en een stukje Schoterweg. Op de planning staat nog de herinrichting van de Neerstraat vanaf de Geelsebaan tot aan het Kraanhof. De plannen zijn klaar en het dossier kan dan ook verder opgestart worden. De uitvoering zal waarschijnlijk begin 2019 van start gaan. Dit stuk van de Neerstraat zal eigenlijk een soort toegangspoort worden naar het centrum toe, waarbij je duidelijk zal zien dat je het centrum nadert. Daarna blijft er nog de markt op zich, die nog niet in de planning zit, en wat een bijzonder moeilijke oefening zal worden. Er zijn veel afwegingen waar rekening mee gehouden zal moeten worden. De markt maakt een belangrijk deel uit van het centrum en de herinrichting ervan zal de grote finale moeten worden.

Het gemeentebestuur bedankte uitvoering de bewoners voor het begrip en de medewerking. Ze bedankte de handelaars voor de verwennerij van de arbeiders en zette de afgevaardigden van studiebureau Arcadis en bouwbedrijf Van Geel in de bloemetjes.