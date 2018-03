Lummen - Wil je weten hoe het leven in onze provincie zijn dagelijkse gang ging in 1952? Dan is het boek ‘De klas van 1952 en ander schoon volk in Thiewinkel’ een goede tip. Over dronken boerenknechten, boze vrouwen die het hanenvechten verraden en aan de schoolbank vastgebonden kinderen.

Auteur Cyril Rubens vertelt het verhaal van zijn echtgenote Christiane Reynders en haar 12 klasgenoten die in 1946 in Thiewinkel geboren werden. De vredeskinderen zaten zes jaar samen in het schooltje ...