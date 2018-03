Morgenavond is het zover, dan staan Racing Genk en Standard tegenover elkaar in de finale van de Beker. Onze chef Sport Kristof Liberloo tipt Genk als bekerwinnaar. Al moet Genk zeker opletten voor die dekselse Mpoku of de sluwe Carcela. “Racing Genk zal de overwinning niet cadeau krijgen”, blikt Kristof Liberloo vooruit.