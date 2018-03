Wim Ballieu: “Over 20 jaar eten we geen vlees meer”

Televisiekok en oprichter van gehaktballenketen Balls & Glory, Wim Ballieu, is geschrokken van het Veviba-schandaal. “Ik heb de cultuur van vlees altijd verdedigd, maar ik denk niet dat we over 20 jaar nog vlees zullen eten.”

Ballieu voelt zich naar eigen zeggen erg ‘oncomfortabel’ bij de recente schandalen - de mishandeling van dieren in slachthuizen en het gesjoemel met houdbaarheidsdata en de kwaliteit van het vlees. “Dit is crazy”, zegt hij aan ‘De wereld vandaag’ op Radio 1. “De supermarkten spelen nu een soort paniekvoetbal.”

Ook de televisiekok heeft er al een nacht van wakker gelegen en de recente berichten doen hem zelfs twijfelen. “Ik heb al veel nagedacht over hoe we met vlees moeten omgaan.” Ballieu is er zich wel van bewust dat de industriële vleesproductie risico’s inhoudt.

Ballieu heeft een duidelijke visie over hoe we met vlees moeten omgaan: “Traceerbaarheid en eerlijkheid is super belangrijk”, aldus de ondernemer op Radio 1. “De klanten moeten op z’n mint gerust zijn over wat in ons voedsel zit.” Zelf werkt hij met slager Hendrik Dierendonck aan de ontwikkeling van een speciale varkenssoort.

Toch ziet Ballieu de maatschappij evolueren: “We zitten nu in een overgangsfase”, zegt hij. “Ik denk niet dat we binnen 20 jaar nog vlees eten.”