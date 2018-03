Is het bijna gedaan met cash geld? 6 op 10 betaalt liefst overal mobiel

We zijn helemaal klaar om mobiel betalen te omarmen. In een bevraging van betaalplatform Payconiq bij ruim 7.600 Vlamingen geeft 91 procent aan het komende jaar zeker met de smartphone te zullen betalen. Zes op de tien respondenten zouden het liefst altijd en overal mobiel betalen, en hopen dat handelaars en overheden snel een inhaalbeweging maken om tegemoet te komen aan die groeiende goesting.

In het kader van de Week van het Geld werd een bevraging rond mobiel betalen georganiseerd, via verschillende kanalen bij gebruikers en niet-gebruikers van betaalapps. Van de ruim 7.600 respondenten gaf bijna de helft (48,6 procent) aan één tot vijf keer per maand mobiel te betalen. Nog eens 35,5 procent betaalt regelmatig mobiel. Mobiel betalen is het sterkst ingeburgerd bij de leeftijdsgroep van 35 tot 44 jaar, en is ondertussen de early adopters ontgroeid. De mobiele betalers zijn zeker niet allemaal techies, slechts een kwart van de respondenten komt bijvoorbeeld uit de IT of de financiële sector.

Toegenomen belang smartphone

De groep mensen die nu al mobiel betaalt, geeft aan dat te doen omdat ze het een gemakkelijke, snelle en slimme manier van betalen vinden. En de handelaars kennen hun klanten goed, want in een eerdere bevraging van Payconiq antwoordden die exact hetzelfde op de vraag waarom hun klanten mobiel betalen. Het gebruiksgemak dat mensen aan mobiel betalen toeschrijven, sluit aan bij het toegenomen belang dat we aan onze smartphone hechten. Zeven op de tien respondenten keren om wanneer ze onderweg merken dat ze hun smartphone thuis vergeten zijn, slechts 32,7 procent doet dat voor de portefeuille.