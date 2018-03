Mogen zwangere vrouwen dan toch in de sauna?

Zwanger? Dan werd een sauna of zelfs warm bad vroeger vaak afgeraden. "En dat is voor niets nodig", stellen onderzoekers in een publicatie in Sports Medicine vast. "De kans dat de lichaamstemperatuur zo hoog oploopt dat ze gevaar vormt voor de baby, is klein."

Sport is gezond, ook voor toekomstige mama's en hun ongeboren baby. Toch werd veel zwangere vrouwen vroeger sport of bijvoorbeeld een bezoek aan de sauna afgeraden om zo 'hittestress' te vermijden. Een lichaamstemperatuur van meer of gelijk aan 39° zou schadelijk zijn voor het ongeboren kind, bleek uit onderzoeken van jaren terug.

Sport en sauna

Een recent onderzoek, gepubliceerd in British Journal of Sports Medicine, lijkt dat nu tegen te spreken. 347 zwangere vrouwen werden nauwgezet onderzocht tijdens het sporten of een saunabezoek. Bij de zwangere vrouwen klom de lichaamstemperatuur nooit boven de 39°C. De gemiddelde temperatuur tijdens sport op het land was 38,3°C, bij oefeningen in het water 37,5°C, bij een (droge) sauna klom de temperatuur naar 37,6° en in een warm bad naar 36,9°.

De onderzoekers stellen verder dat een training van drie kwartier in een verwarmd zwembad geen risico's inhoudt. Net als 20 minuten in een warm bad van 40°C of in een sauna van 70°C.

Dit in combinatie met een hogere luchtvochtigheid is meer risicovol omdat zweet zo minder goed verdampt en je ook minder snel gaat afkoelen. Op warme en vochtige dagen doe je het als toekomstige mama dus beter wat kalmer aan. Voor de rest is het risico bijzonder klein, besluit het onderzoek, en hebben toekomstige mama's vooral deugd van sport of een kort bezoekje aan de sauna.

Finland

Dokter Hendrik Cammu verwijst naar Finland. "Daar worden sauna's niet afgeraden en gaan vrouwen de sauna in zoals wij hier onze schoenen aandoen, ook tijdens de zwangerschap. Een onderzoek gaat natuurlijk altijd over gemiddelden en elke vrouw reageert anders. Zwangere vrouwen luisteren best naar hun eigen lichaam en voelen meestal wel wat kan. Vermijd extremen en overdrijf niet. Zolang je niet misselijk of duizelig bent, kan je gerust even de sauna of fitness in."