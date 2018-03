Dag van de Zorg: blik achter de schermen moet sollicitanten prikkelen

Zondag 18 maart is het Dag van de Zorg. Maar liefst 255 instellingen uit de zorg en welzijnssector gunnen de bezoekers dan een blik achter de schermen, vooral met de bedoeling om mensen warm te maken voor een job. Ook in Limburg zijn er tal van organisaties die graag tonen wat ze in huis hebben om zo potentiële collega's te prikkelen.

Tegen 2021 komen er in de zorgsector 32.000 jobs bij. Om die allemaal ingevuld te krijgen, moeten alle zeilen worden bijgezet. De Dag van de Zorg is traditioneel het startschot van diverse campagnes om de instroom te bevorderen. Daarbij wordt steeds meer gemikt op een jonger publiek, zodat al op jeugdige leeftijd de interesse wordt gewekt om later verpleegkundige of bejaardenhelpster te worden.

Eén van die projecten is een 'escape room' die de komende maanden zal opgesteld worden in 35 middelbare scholen. Door samen te werken en puzzels op te lossen, ontdekken de leerlingen spelenderwijs de studiemogelijkheden en het werken in de zorgsector op een toegankelijke en jeugdige manier. De opdrachten sluiten aan bij de uitdagingen in de verschillende zorgsectoren zoals kinderopvang, thuisverpleegkunde of gehandicaptenzorg.

Generaties

Een ander project vond eerder deze week al plaats in Sint-Truiden. De kinderen van buitenschoolse opvangdienst Tutti Frutti gingen langs bij een aantal woonzorgcentra in Sint-Truiden om te ervaren hoe het er in de bejaardenzorg aan toegaat. "Het was een boeiende ontmoeting tussen twee totaal verschillende generaties, die heel wat van elkaar konden opsteken”, vertelt schepen van Kinderopvang Jurgen Reniers, die het bezoek bijwoonde. "Er vloeiden heel wat interessante én ontroerende gesprekken uit voort."

“Zorg komt in vele aspecten tot uiting en is in het bijzonder voor Sint-Truiden een belangrijke sector", vult burgemeester Veerle Heeren aan. "Daar willen wij onze kinderen op een speelse manier vertrouwd mee maken. De Dag van de Zorg leek ons de ideale gelegenheid hiervoor.”

