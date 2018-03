Gaat Rusland ook diplomaten het land uitwijzen? “Natuulijk doen we dat”

Rusland zal volgens minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov op de uitwijzing van diplomaten uit Groot-Brittannië met gelijkaardige stappen reageren. “Natuurlijk doen we dat”, zei hij vrijdag volgens het persagentschap TASS op de vraag of Rusland ook Britse diplomaten het land zal uitwijzen. Wanneer Rusland die stap zal zetten en over hoeveel diplomaten het zal gaan, zei Lavrov niet.

De Britse regering had woensdag aangekondigd dat 23 Russische diplomaten een week de tijd krijgen om het land te verlaten. Aanleiding is een aanslag met gifgas op de gewezen dubbelspion Sergej Skripal en diens dochter Joelia. Londen acht de Russen daar verantwoordelijk voor. Moskou had een Brits ultimatum voor uitleg over die aanslag laten verstrijken, omdat ze er naar eigen zeggen niets mee te maken hebben.

Gisteren kwam dan ook een felle veroordeling in een gezamenlijk statement van Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. Kort daarna liet premier Michel weten “deze aanval met klem te veroordelen”.

“Ik bevestig nogmaals onze solidariteit met het Verenigd Koninkrijk in de zaak Salisbury”, aldus Michel in een persmededeling. “Ik veroordeel deze aanval met klem. Dit is niet alleen een moordaanslag, maar een serieuze aanval op de veiligheid van de bevolking. Dit is onaanvaardbaar.”