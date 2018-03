Damso is meest gestreamde Belgische muzikant

Zijn muziek werd te vrouwonvriendelijke bevonden om het WK-lied van de Rode Duivels te mogen maken, maar toch was Damso vorig jaar het meest gestreamd. De omstreden rapper ontvangt daarom de Ultratop Streaming Award.

Dat heeft Sam Jaspers, directeur van Ultratop, vrijdag bekendgemaakt. Damso haalde met het album ‘Ipséité’ de top van de Waalse albumlijst. Hij scoorde ook vier top 10-hits die vooral in streaming heel veel succes oogsten, zoals ‘Macarena’ en ‘Mwaka Moon’, de nummer 1-hit met Kalash.

De Brusselse rapper liep de afgelopen weken in de kijker. Damso zou voor de Voetbalbond het WK-lied leveren, maar dat stuitte op protest van meerdere organisaties en politici, omwille van zijn expliciete en vrouwonvriendelijke teksten. De Voetbalbond stopte de samenwerking met Damso. De rapper zelf liet weten tevreden te zijn met de gratis reclame.

De ex-laureaten Dimitri Vegas & Like Mike en Lost Frequencies eindigde dit keer in de streaminglijst op de tweede en derde plaats. Oscar And The Wolf en Bazart vervolledigen de top 5, terwijl ‘Here With You’ van Lost Frequencies & Netsky het meest gestreamde lokale nummer was.