Vrouw overleden na ongeval met vrachtwagen: bestuurder geeft zich aan bij politie

Een vrouw is overleden na een aanrijding door een vrachtwagen in de gemeente Schaarbeek. Dat bevestigt de Brusselse brandweer. Na het ongeval was er enige verwarring, de bestuurder heeft zich aangegeven bij de politie.

Het ongeval vond vrijdagochtend omstreeks 10 uur plaats aan het Liedtsplein in Schaarbeek. Om nog onduidelijke reden kwam een vrouw onder de vrachtwagen terecht. Aanvankelijk was er sprake dat de chauffeur te voet op de vlucht was geslagen, maar volgens het Brussels Parket klopt dat niet. Enkele minuten later is de bestuurder zich gaan aangeven op het commissariaat.

De vrachtwagen is ter plaatste gebleven. Volgens de brandweer is het slachtoffer overleden. Verdere details ontbreken nog. Over de identiteit van het slachtoffer of de chauffeur is nog niets bekend.