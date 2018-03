Bree - Sommige mensen tellen de treden van de trap, anderen tellen deurklinken. Gerbrich Reynaert uit Bree raakte als kind gefascineerd door de typisch Belgische deuren met het keramieken handvat. Omdat er amper iets over terug te vinden was, zocht ze tot ze de ontwerpers vond.

U heeft ze ongetwijfeld al gezien, maar de kans is klein dat u ze bewust heeft opgemerkt. De keramieken of geëmailleerde deurklinken die zich vanaf de jaren 60 versplinterden in het Belgische straatbeeld ...