Bocholt en Hasselt treden dit weekend aan in Final Four

Dit weekend valt het doek over de BENE-League, de grensoverschrijdende handbalcompetitie met zes clubs uit België en Nederland. Achilles Bocholt, Hubo Initia Hasselt en de Nederlandse teams Fiqas Aalsmeer en OCI-LIONS strijden in Den Bosch in de Final Four om de titel.

Zaterdag staan de halve finales op het programma. Titelverdediger Bocholt sloot de reguliere competitie af als nummer 1 en opent tegen Aalsmeer.

“We bekijken het als de finalematch”, zegt coach Bart Lenders. “De focus ligt volledig op die match want als we de finale willen spelen moeten we eerst voorbij Aalsmeer. De Final Four wordt sowieso een nagelbijter waarin details zullen beslissen. Alle ploegen zijn elkaar waard.”

Bocholt presteerde de voorbije weken wat minder. Tijdens de voorlaatste speeldag werd verloren van OCI-LIONS en vorige week was er de zware 40-27 nederlaag tegen Herpertz Bevo.

“Vorige week was het niet goed. Het niveau moet danig omhoog”, beseft Lenders. “Het voordeel is dat mijn jongens weten wat ze moeten doen om de titel te pakken. De groep maakte dit vorig jaar al eens mee. De fysieke paraatheid zal een doorslaggevende rol spelen. Tijdens zo’n Final Four speel je twee zeer intense wedstrijden. Het team moet dus fit zijn. Op dat vlak hebben we enkele tikken gekregen. Bartosz Kedziora is out met een knieblessure. Roel Valkenborgh sukkelt met een vingerblessure. Het is nu aan de groep om te anticiperen. Zij zijn als team in staat om dit op te vangen maar twee geblesseerde spelers zijn twee wisselmogelijkheden minder. En dat vang je niet zomaar op.”

In die andere halve finale neemt Hasselt het op tegen OCI-LIONS. De coach van de Limburgers, Korneel Douven, won vorig jaar de BENE-League als T2 bij Bocholt. Hij plaatste zijn team dit seizoen voor de Final Four en de finale van de Beker van België.

“Ik ben blij dat mijn team weer voluit meedoet voor de prijzen”, zegt Douven. “Ik ben gegroeid in mijn rol van T1, die helemaal niet te vergelijken was met die van T2. Vorig jaar had ik meer een adviserende rol en was mijn inbreng beperkt. Nu draag ik de verantwoordelijkheid en overleg ik op mijn beurt met mijn T2 Piet Vanloo.”

“Als we dit weekend ons willen kwalificeren voor de finale en die finale ook willen winnen, zullen we uit een ander vaatje moeten tappen dan de voorbije weken”, stelt de coach van Hasselt. “Het niveau moet danig omhoog. Zowel verdedigend als aanvallend. Twee weken geleden wonnen we thuis van OCI LIONS. We speelden toen een sterke wedstrijd. Vorige week was dat niet het geval. Twee weken geleden speelde OCI LIONS zonder Ramos. OCI LIONS met of zonder Ramos is een wereld van verschil. Ik geef ons 50% kans. Het wordt close en de vorm van de dag is belangrijk. Het valt ook af te wachten hoe de groep omgaat met stress. Je kan alles trainen, behalve stressbestendigheid.”

De winnaars van de halve finales spelen zondagnamiddag de finale met als inzet de titel in de BENE-League.