‘Temptation’-verleidster Cherise doet opmerkelijke bekentenis over orale seks: “Dat heb ik nog nooit gedaan”

Wanneer Goedele Liekens orale seks als gespreksonderwerp aansnijdt bij verleidster Cherise uit ‘Temptation Island’, ontstaat er even verwarring. Volgens de seksuologe is dat de allerbeste manier om een vrouw een orgasme te bezorgen, in tegenstelling tot penetratie. Maar daar is Cherise het duidelijk niet mee eens, want ze gilt het uit: “Nee! Dat heb ik nog nooit gedaan.” Al heeft ze wel al een keertje iets anders uitgeprobeerd onder het motto “met de pinky van de kinky, stinky”.