Geen Heizeltraining voor KRC Genk en Standard

In de aanloop naar de bekerfinale zal KRC Genk niet in het Koning Boudewijnstadion kunnen trainen. Het slechte weer en de zorgen om de grasmat maken een training op de Heizel onmogelijk. Clement en zijn jongens zullen deze namiddag om 14 uur achter gesloten deuren trainen in Genk. Standard zal om 15 uur trainen in de eigen Academie Robert Louis-Dreyfus.

De grasmat in het Koning Boudewijnstadion is al langer een zorgenkind, de vervanging zelfs gepland. Twee trainingen na de regen van gisteren zouden nefast kunnen zijn voor de bespeelbaarheid van het veld, zeker in combinatie met de voor zaterdag voorspelde vriestemperaturen.

“We zijn noodgedwongen om deze wijzigingen door te voeren wegens de meteorologische voorspellingen van het KMI”, verduidelijkt de Voetbalbond de beslissing. “Door deze voorspellingen zijn we genoodzaakt het terrein van het Koning Boudewijnstadion te bedekken en vanaf deze vrijdagmiddag. We hebben deze beslissing genomen omdat het de bedoeling is van de KBVB en de Pro League om de finale van de Croky Cup in de best mogelijke omstandigheden te laten doorgaan.”

Na de training verblijft de 21-koppige Genkse selectie tot zaterdagavond in een hotel in de bosrijke omgeving van Terhulpen.

In elk geval moeten de hoofdtrainers en aanvoerders van beide ploegen zich vandaag in het Koning Boudewijnstadion melden voor de officiële persconferentie. Die staat gepland om 17.45 uur.