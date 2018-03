Vrijwilligers in de bloemetjes

Leopoldsburg - 'Vrijwilligerswerk: daar wordt iedereen rijker van.' Met deze slogan indachtig werden de vrijwilligers van De Oogst, De Kamper, De Schalm, mobiele ondersteuning en ’t Brugske in de bloemetjes gezet tijdens de week van de vrijwilliger.

Samen met cliënten een terrasje doen, iemand naar de muziekacademie brengen, een cliënt mee opnemen in je eigen vrijetijdsbesteding door bijvoorbeeld samen naar een voetbalmatch te gaan kijken of samen deel te nemen aan een KVLV-activiteit, koken met en voor mensen met een beperking... Voor heel veel cliënten maken vrijwilligers wel degelijk een verschil. Maar ook voor de vrijwilliger zelf betekent die belangeloze inzet erg veel. Een welgemeende dank je wel is dan ook zeker op z’n plaats.

Wij zijn ook altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor ondersteuning van mensen met een beperking, die hun talenten met ons willen delen. Heb je een goed idee of wil je meer informatie, laat het gerust weten aan Sabine De Man op het nummer 011/ 34 08 10