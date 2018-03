Hasseltse reanimatiemarathon kent groot succes

Hasselt-Centrum

Hasselt - Deze week staat in het teken van Zorg. In dit kader werd op 14 maart in Hasselt, Genk, Leuven, Aalst, Sint-Niklaas, Brussel, Lier, Mechelen, Turnhout, Antwerpen, Kortrijk, Roeselare, Brugge, Oostende, Waregem en Gent een reanimatiemarathon georganiseerd.

In Hasselt leerden studenten en docenten Verpleegkunde aan de UCLL, HAST HBO5, PXL-Healthcare en het Provinciaal Instituut voor Verpleegkunde (PIV), reanimatietechnieken aan. HAST HBO5 en UCLL hadden zowel op het Molenpoortplein als op het Kolonel Dusartplein een demostand staan. PXL-Healthcare en het PIV hadden hun stand op de Grote Markt opgesteld. Daar werden ze bijgestaan door enkele instructeurs van het Rode Kruis dat eveneens enkele reanimatiepoppen en oefenmateriaal ter beschikking stelde. Voorbijgangers werden aangesproken om hen op het belang van reanimatie te wijzen. Vervolgens werd hen de correcte techniek van hartmassage en beademing uitgelegd en konden ze deze op de poppen toepassen. Tevens werd de werking van een Automatische Externe Defibrillator (AED) toegelicht en gedemonstreerd. In totaal hebben meer dan 500 volwassenen en jongeren van deze marathon gebruik gemaakt om zich de reanimatietechniek eigen te maken of nog eens te oefenen.