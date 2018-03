Deze cruise vaart de hele wereld rond en kost meer dan een jaar werken

Voor het eerst kan je een cruise boeken die alle zeven continenten bezoekt. 'Silversea's Luxury Legends of Cruising experience' is er speciaal voor mensen die de hele wereld willen zien. Een vakantie duurt 140 dagen en kost al snel € 50.000.

Een cruise is altijd een beetje luxe, maar deze 'vakantie' gaat nog een stap verder. De brochure is duidelijk: het is de eerste keer dat een cruise-schip langs de zeven continenten vaart en de reis wordt onvergetelijk.

'Silversea's luxury Legends of Cruising experience', vertrekt op 6 januari 2020 in Florida. 380 reizigers kunnen een plek op deze cruise boeken. De reis zelf duurt 140 dagen of dus bijna vijf maanden. Het schip vaart langs de Caraïben naar Brazilië en Argentinië, vaart door naar Antarctica en doet verder alle continenten aan.

In Afrika is niet zo veel tijd, en alleen een stop in Egypte gepland. Vandaar gaat het langs het Suez-kanaal naar Europa, met stops in Italië, Spanje en Noorwegen en zelfs Amsterdam.

Een echte wereldreis dus, vanop een heel luxueus schip. Op de boot is alles aanwezig om de 140 dagen reizen zo aangenaam mogelijk te maken, van een dokterspraktijk, tot overal Wifi en de meest luxueuze suites.

Deze all-in kost dan ook al snel $ 62,000 per persoon, of dus nog meer dan een jaartje werken. Er is wel nog wat tijd om te sparen natuurlijk...