Overpelt - Het project 'SOS-Schilder Op School' wil het beroep van schilder extra in de kijker zetten. Schilderen is een beroep dat je moet leren. Leerlingen kunnen na de lagere school kiezen om dit te doen. Omdat er een groot tekort aan schilders is, organiseerde Bouwunie Schilders-Decorateurs op donderdag 15 maart 2018 voor de 4de keer een nationale actiedag rond het schildersonderwijs in Vlaanderen.

Heel wat nijverheidsscholen en basisscholen gingen in op de vraag van beide organisaties om deel te nemen aan de actie.

Ook nijverheidsschool BBO-TIO in Overpelt en het BuBaO De Boemerang uit Bree sloegen de handen in elkaar. Onder deskundige begeleiding van Luc Leenaerts (leerkracht schilderen van BBO-TIO) en zijn klas, kregen de leerlingen van de lagere school een preview van hun colorwall.

BBO-mascotte Neel Penseel zette zijn creatiefste pootje(s) voor. Dit jaar is het centrale thema F.C. De Kampioenen met als nationale peters Jan Verheyen (regisseur) en Herman Verbruggen (Markske van F.C. De Kampioenen).

De regionale tour van de Bouwunie Schilders-Decorateurs bezocht WICO campus TIO en werd hartelijk ontvangen met alcoholvrije ‘dagschotels’,’bomaworst’ en ‘chocomelk’.

De colorwall wordt nu verder afgewerkt op de schildersafdeling van BBO-TIO. Later dit schooljaar wordt het tegen een muur op de speelplaats van De Boemerang in Bree gemonteerd.