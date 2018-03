Girl power: in het bedrijf van Victoria Beckham werken vooral vrouwen

Het modelabel van Victoria Beckham bestaat voor 75% uit vrouwen. "Ik neem ze niet in dienst omdat het vrouwen zijn, maar omdat ze keihard werken en de beste zijn in hun vak", vertelt de ex-Spice Girl in een Facebook-interview met Nicola Mendelsohn.

"Elke dag dat ik naar mijn werk ga, raak ik geïnspireerd door deze vrouwen", vertelt Beckham in het interview. "‘Ik neem ze niet in dienst omdat het vrouwen zijn, maar omdat ze keihard werken en de beste zijn in hun vak. Het begon voor mij met het aanmoedigen van girl power in de Spice Girls, nu probeer ik vrouwen meer macht te geven in de modewereld."

Er is geen concurrentie tussen de vrouwen en er wordt binnen het team heel goed samengewerkt. "We zijn net een familie. Op de weg naar succes heb je elkaar nodig, dan moet je andere vrouwen niet naar beneden halen. Vrouwen moeten elkaar aanmoedigen, dat is zo belangrijk."

Het modelabel van Victoria Beckham is een verhaal van ups en downs. In 2016 leed het label nog flink verlies, in 2017 vond de ex-Spice Girl gelukkig genoeg nieuwe investeerders. Ze blijft amibitieus en wil graag meer extra winkels openen en het label uitbreiden.